Oujda : Le Festival international du cinéma et immigration de retour pour une 10e édition

Le théâtre Mohammed VI d’Oujda accueillera, du 14 au 17 septembre courant, la 10ème édition du Festival international du cinéma et immigration, sous le thème «Le cinéma, vecteur de médiation sociale». Cet événement, organisé par l’Association solidarité pour le développement et l’immigration, en partenariat avec notamment la direction régionale de la Culture et le Centre cinématographique marocain, connaîtra la participation de 11 films représentant plusieurs pays, indique un communiqué des organisateurs.

Quatre de ces films participeront à la compétition officielle des longs métrages pour décrocher le Grand Prix du festival et les prix du jury, du scénario et des meilleurs rôles masculin et féminin. De son côté, la compétition officielle du court métrage réunira six films qui seront en lice pour les prix de la réalisation, du scénario et du jury. Un autre film, œuvre de la réalisatrice franco-marocaine Simone Bitton, sera projeté hors compétition.

Le jury de cette édition sera présidé par les réalisateurs marocains Mohamed Ahed Bensouda et Mohcine Basri, établis respectivement en France et en Suisse, ainsi que par la productrice belge Sabrina Pfaff.

Par ailleurs, le festival rendra hommage à plusieurs cinéastes et acteurs de ce domaine parmi les Marocains du monde. Un colloque animé par des chercheurs et spécialistes, un master class sur l’expérience cinématographique des Marocains du monde et des ateliers au profit des jeunes de la région de l’Oriental sont également au programme de cette édition.