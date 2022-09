Migration : 40 Marocains dont 3 mineurs arrivent sur une plage à Cadix

Une quarantaine de Marocains sont arrivés, mercredi, sur la plage de Zahora, située dans la commune de Barbate (Cadix), après avoir traversé la méditerranée à bord d’un bateau. Parmi les 40 migrants, 36 seraient des hommes et trois seraient mineurs, en plus d’une femme, ont indiqué à EFE des sources de la Police nationale espagnole.

Les ressortissants marocains ont été interceptés par des membres de la Garde civile, qui les ont gardés jusqu’à l’arrivée de la Police nationale ayant pris en charge l’intervention. Ils ont été par la suite transférés dans un bus de la Police nationale au Centre d’accueil temporaire des étrangers (CATE) de San Roque, à Cadix, où ils recevront des soins par la Croix-Rouge leur admission.

La Brigade de la police scientifique et la Brigade des étrangers et des frontières procéderont à l’examen des cas d’infraction administrative à la loi organique 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, conclut la même source.