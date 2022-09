Ammoniac et hydrogène : L’usine marocaine de Proton Ventures obtient un prêt des Pays-Bas

Le fonds néerlandais Invest International a accordé un prêt soutenu par le groupe néerlandais Atradius DSB, spécialiste dans l’assurance-crédit, pour la construction d’une usine de production d’ammoniac et d’hydrogène au Maroc. Selon Global Trade Review, ce prêt permettra à Proton Ventures, une société d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction basée à Rotterdam et spécialisée dans la production d’ammoniac à partir de sources d’énergie verte, de construire l’infrastructure, qui sera localisée dans la ville portuaire de Jorf Lasfar.

La même source rappelle que le royaume cherche à devenir un important producteur d’énergie propre. L’accord de construction a été signé le 19 juillet, alors que le prêt sera utilisé pour répondre aux besoins en fonds de roulement de Proton Ventures.

Une fois terminée, l’installation devrait produire quatre tonnes d’ammoniac vert par jour. Pour la production d’hydrogène, elle sera équipée de deux électrolyseurs d’une capacité de 2 MW chacun, alimentés par l’énergie solaire et éolienne, poursuit-on.

«Nous sommes ravis de financer ce prêt qui vise à promouvoir la croissance économique du Maroc, tout en faisant du pays une plaque tournante continentale pour la production future d’hydrogène vert», a confié Joost Oorthuizen, directeur général d’Invest International. «Comme l’Europe aurait besoin à l’avenir de l’énergie d’outre-mer, le Maroc est un endroit idéal pour la production d’hydrogène à grande échelle, car il a beaucoup de vent, de soleil et de terre, ce qui est ce que nous n’avons pas en Europe du Nord», a-t-il ajouté.

L’hydrogène vert, produit à partir d’électricité renouvelable, a été présenté comme une alternative potentielle au gaz fossile dans certains secteurs, tels que l’activité industrielle et le transport lourd ou longue distance. «L’ammoniac est considéré comme un vecteur d’énergie parfait, car il peut stocker et transporter de grandes quantités d’énergie de manière efficace», ajoute Joost Oorthuizen.

Paul Baan, directeur général de Proton Ventures, a déclaré pour sa part que la future usine facilitera «d’autres expansions au Maroc et à l’étranger» à mesure que la transition énergétique s’accélère.