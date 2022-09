Walid Regragui : Les Lions iront au Mondial pour «honorer le football marocain»

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A de football, Walid Regragui, a assuré que la sélection marocaine ira au Mondial du Qatar pour défendre ses chances et faire bonne figure. «Nous n’irons pas au mondial pour jouer trois matches seulement et retourner au pays», a-t-il dit lors d’une conférence de presse organisée, mercredi, au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé) et consacrée à la présentation du nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas.

«Je suis un vainqueur. Si je viens en équipe nationale c’est pour gagner. J'espère transmettre cette mentalité et cette rage de vaincre aux joueurs», a-t-il déclaré. «Je tiens à remercier le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour la confiance qu’il a placée en moi. J’espère que la sélection nationale puisse honorer les couleurs marocaines lors du prochain mondial et rendre fiers les supporters marocains», a-t-il relevé.

Walid Regragui a remercié Vahid Halilhodzic pour «le travail effectué». «J’espère que les joueurs soient engagés et sachent que 40 millions de Marocains attendent qu’ils mouillent le maillot national», a-t-il poursuivi.

Selon Walid Regragui, l’équipe nationale doit relever un grand challenge, d’autant plus que c’est le premier Mondial à se tenir en pays arabe. «C’est une énorme responsabilité», a-t-il lancé. «Je n’ai pas eu l’occasion de jouer le Mondial en tant que joueur. Heureusement, j’y irais en tant qu’entraineur. Cela me donne plus d’énergie pour donner le maximum», a-t-il soutenu.

«En tant qu’entraineur, j’espère disposer des meilleurs joueurs. Tout joueur qui pourra donner une valeur ajoutée à la sélection est le bienvenu», a-t-il tenu à préciser, notant que les critères de sélection sont la performance et l’équilibre du groupe. Il a également souhaité que les deux prochains matches amicaux contre le Chili et le Paraguay permettent de connaitre les qualités de chaque joueur.

Walid Regragui s’est engagé avec les Lions de l’Atlas jusqu’au prochain mondial en 2026. Il sera assisté par les anciens internationaux marocains Rachid Benmahmoud et Gharib Amzine.