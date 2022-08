Maroc : Le déficit commercial s'établit à 183,46 MMDH (+53,5%) à fin juillet

Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 53,5% à fin juillet 2022 par rapport à la même période en 2021, pour s'établir à 183,46 milliards de dirhams (MMDH), selon l'Office des changes. Les importations ont atteint au titre des sept premiers mois de l’année 2022, quelque 429,55 MMDH contre 294,45 MMDH à fin juillet 2021, soit une hausse de 45,9%. De leur côté, les exportations ont augmenté de 40,7% se situant à 246,08 MMDH à fin juillet 2022 contre 174,95 MMDH une année auparavant, précise l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet.

Le taux de couverture, quant à lui, perd 2,1 points (57,3% contre 59,4%), ajoute la même source. La hausse des importations de biens touche la majorité des groupes de produits, fait observer l'Office, notant que les importations des demi-produits augmentent de 55,6%, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac (12,22 MMDH contre seulement 3,46 MMDH). Ainsi, la facture énergétique a plus que doublé, s'élevant à 88,11 MMDH à fin juillet 2022. Cette évolution fait suite, à la hausse des achats des principaux produits énergétiques, notamment, ceux du gas-oils et fuel-oils (+23,73 MMDH) due à la hausse des prix qui ont plus que doublé (9 990 DH/T contre 4 826 DH/T). En parallèle, les quantités importées augmentent de 9,4%.

S’agissant des importations des produits alimentaires, celles-ci affichent une hausse de 52,8% ou +18,79 MMDH. Cette évolution est tributaire, essentiellement, de l’accroissement des achats du blé de 99% dû à l’effet prix en augmentation de 55,3%. En parallèle, les quantités importées affichent une hausse de 28,1%. Les importations de l’orge connaissent également une augmentation importante de +2,77 MMDH (3,17 MMDH à fin juillet 2022 contre 400 millions de dirhams (MDH) une année auparavant).

De leur côté, les importations des produits bruts s’accroissent de 80,3%. Cette augmentation fait suite à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont presque triplé (+8,84 MMDH).