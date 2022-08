L’association Jood lance une application pour faciliter le bénévolat au Maroc

Jusqu’au 16 septembre 2022, l’association Jood lance une campagne de communication pour promouvoir le lancement de son application mobile consacrée au bénévolat au Maroc. L’application mobile MyJOOD permettra à toutes les personnes souhaitant faire du bénévolat ou contribuer par son savoir-faire à rejoindre un réseau de plus de 4800 Joodeurs solidaires qui agissent pour la dignité des sans-abris, indique-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi, ajoutant que «My Jood leur facilitera la participation à plusieurs de nos actions terrain ou organisationnelle».

Le communiqué rappelle que Jood, qui est une organisation non gouvernementale humanitaire et à but non lucratif, est «née en étant un mouvement citoyen bénévole, porté par la volonté des milliers de bénévoles qui veulent agir pour aider les sans-abris et ainsi leurs permettre de retrouver leur dignité à travers des actions favorisant une attitude civique pour accompagner un grand nombre de SDF vers une réinsertion sociale et économique réussie». «Le mouvement citoyen qui ne cesse de prendre de l’ampleur en intervenant sur de multiples terrains à travers plusieurs villes du royaume en agissant pour la dignité des sans-abris essentiellement et pour celle de toute personne vivant dans des conditions précaires, et cela à travers ses antennes implantées dans 6 villes au Maroc, grâce à la mobilisation citoyenne des locaux et de ceux résidants à l’étranger», ajoute-t-on.

Une mobilisation citoyenne bénévole qui «est certainement aujourd’hui la manifestation la plus exemplaire de la solidarité, malgré toutes les circonstances liées à la crise sanitaire et économique», conclut le communiqué.