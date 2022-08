Sahara : Vers une médiation américaine entre la Tunisie et le Maroc ?

La secrétaire d’Etat adjointe US aux affaires du Proche-Orient s’est rendue mardi en Tunisie pour rencontrer le président tunisien. Selon la presse tunisienne, Barbara A. Leaf a été reçue en audience par Kaïs Saïed. Lors la réunion, le président tunisien a réitéré «l’attachement de la Tunisie à sa souveraineté, et son refus de toute ingérence dans ses affaires intérieures», en exprimant son «mécontentement envers les déclarations de nombre de responsables américains, la dernière période», poursuit la même source.

Celle-ci ajoute que la rencontre a porté sur les relations bilatérales entre la Tunisie et les Etats-Unis. Le chef de l’Etat tunisien a saisi cette occasion pour «expliquer de nombreuses questions liées au processus que vit en Tunisie, récusant les allégations propagées par des parties connues», rapporte un communiqué de la présidence. Saïed «a appelé les autorités américaines à écouter leurs homologues tunisiennes pour connaitre la réalité de la situation».

Les deux parties ont également discuté la situation socio-économique en Tunisie, et le rôle que pourrait jouer la communauté internationale, pour aider le pays à surmonter ses difficultés.

La responsable du département d’Etat américain, la chargée d’affaire de l’ambassade US à Tunis, Natacha Franceschi et la délégation les accompagnant ont été reçues, la veille, par le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. «Les relations de partenariat privilégié entre la Tunisie et les Etats-Unis dans tous les domaines et les moyens de les consolider ont été au centre de cette rencontre», poursuit la présidence tunisienne.

Cette visite intervient quelques jours après le déclenchement de la crise entre le Maroc et la Tunisie, suite à l’accueil réservé par Kaïs Saïed au secrétaire général du Front Polisario, venu assister à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD).