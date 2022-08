France : L'imam Mohamed Tataiat condamné pour provocation à la haine raciale

Mohamed Tataiat, l'imam de la Grande Mosquée d'Empalot à Toulouse, vient d'être condamné ce mercredi, à quatre mois de prison avec sursis et environ 30 000 euros d'amendes par la Cour d'appel de Toulouse pour «provocation à la haine raciale» datant de 2017. L’imam avait été jugé en appel, lundi 30 mai 2022 devant la Cour d’appel de Toulouse.

La peine retenue contre Mohamed Tataiat est moins importante qu'en première instance. En effet l’imam avait été jugé en mai 2021 pour «provocation et incitation à la haine raciale» et avait été relaxé en première instance. A l'origine de cette affaire judiciaire, un prêche tenu par l’imam algérien. Dans une vidéo du 15 décembre 2017, un discours lu en langue arabe et diffusé en direct sur YouTube dans lequel il aurait incité les fidèles Musulmans à tuer les Juifs. «Les Juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres et les rochers et les arbres diront : "Musulman, serviteur d’Allah, il y a un Juif qui se cache derrière moi, viens le tuer"», aurait-il déclaré.

Hassen Chalghoumi, l’imam de la mosquée de Drancy en banlieue parisienne, s’était d’ailleurs exprimé au sujet de la vidéo. «J’ai vu la vidéo du prêche une trentaine de fois. Ce sont des propos graves, très dangereux. Si ce discours n’est pas condamné, cela fait peur. C’est un discours qui amène la haine, la peur dans notre jeunesse. C’est un discours injustifiable qui peut manipuler, tuer. Comme ce fut le cas avec Samuel Paty», a-t-il déclaré.

Au cours de son procès, l’imam condamné à 4 mois de prison avec sursis a expliqué que ses paroles ont été mal interprétées et que la traduction a été «altérée».