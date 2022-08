Marhaba 2022 : Le cap d’un million de voyageurs franchi pour la phase retour

La phase de retour de l’Opération Passage du Détroit (OPE), équivalente en Espagne de l’Opération Marhaba 2022 et officiellement lancée le 15 juillet, a déjà dépassé le million de voyageurs ayant embarqué à destination de leurs lieux de résidence en Europe. Selon les données fournies à EFE par Protection civile espagnole, la phase de retour cumule 1 062 269 passagers et 248 452 véhicules qui ayant déjà participé à l’opération qui se prolongera jusqu’au 15 septembre et où les compagnies maritimes ont effectué 3 799 rotations.

Dans la phase de retour, plusieurs ports espagnols restent mobilisés, avec 13 lignes maritimes, rappelle-t-on. De plus, 39,7% du trafic a été enregistrées sur la ligne Tanger-Med/Algesiras, suivie par la ligne Ceuta-Algesiras avec 24,4% et Nador-Almeria avec 10,8%. Viennent ensuite les lignes Tanger-Ville/Tarifa avec 10,4%, Melilla-Almeria avec 4,1%, Melilla-Motril avec 1,5% et Al Hoceima-Motril avec 1%.

EFE rappelle que le port de Ceuta a enregistré l’embarquement de 257 904 passagers et 60 668 véhicules en 1 165 rotations, tandis que celui de Melilla a cumulé 111 083 passagers et 26 229 voitures particulières en 157 rotations. «La phase de retour se déroule sans incident, à l’exception des longues files d’attente à la frontière du Tarajal qui sépare Ceuta du Maroc et qui ont dépassé les neuf heures pendant le week-end», conclut l’agence.