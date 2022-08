La marine marocaine porte assistance à 743 migrants au cours des derniers jours

La marine royale marocaine a secouru, au cours des huit derniers jours (entre le 22 et le 30 août), 743 migrants qui s’apprêtaient à rejoindre les côtes espagnoles en traversant les eaux de la Méditerranée et de l’Atlantique. Les personnes secourues sont de nationalités différentes, tant de pays subsahariens que de pays arabes, comme le Yémen, le Soudan, les territoires palestiniens, la Libye, l’Égypte et l’Algérie, confie une source militaire à l’agence MAP.

Les migrants ont essayé d’atteindre les côtes espagnoles à bord de différents types de bateaux, y compris des kayaks, des jet-ski et même en nageant, poursuit la même source. L’agence indique que les personnes sauvées ont reçu les premiers secours à bord des navires de la marine marocaine avant d’être renvoyés dans les ports marocains les plus proches et remis à la Gendarmerie royale.