Al-Aqsa : La Fédération du judaïsme marocain veut suivre l’exemple de la mosquée Hassan II

Le président de la Fédération mondiale du judaïsme marocain, Sam Benchetrit a reproché, il y a quelques jours, à l'ancien ministre israélien de la Défense Moshe Dayan d’avoir «remis les clés de la mosquée Al-Aqsa» à des hommes des habous, qui décident de tout ce qui concerne la mosquée. Dans une tribune publiée dans le journal israélien Maariv, il a accusé ces derniers de «tenter d'éliminer toute trace juive de l'endroit».

Sam Benchetrit a appelé à imiter l'expérience de la mosquée Hassan II de Casablanca, rappelant que «le comportement dans la mosquée du Maghreb (Hassan II) indique une tolérance envers les autres religions». «La mosquée Hassan II est l'une des plus grandes et des plus magnifiques mosquées du monde, mais contrairement à la mosquée Al-Aqsa, il n'y a aucune restriction à la visite des musulmans, des juifs et des chrétiens pour y prier», a-t-il ajouté.

«Les musulmans, les juifs et les chrétiens y prient. Le lieu de prière est pour tout le monde. C'est pourquoi les Juifs visitent la mosquée dans les prières de leurs voisins, pour être proches des autres et par amour pour l'humanité», a-t-il enchaîné, rappelant que lors d'une de ses visites à cette mosquée, «un juif israélien s'est tenu à côté de [lui], a mis une kippa sur sa tête et a prié en silence». «À la fin de sa prière, un Arabe musulman s'est approché de lui et lui a dit : ‘’Que Dieu accepte vos prières’’.»

Le président de la Fédération mondiale du judaïsme marocain a indiqué qu’on lui a «beaucoup demandé au Maroc la raison de la présence d'Arabes musulmans qui s'opposent à la visite et à la prière des Juifs dans la mosquée d’Al-Aqsa». «Nous sommes tous monothéistes et croyons et prions un seul Dieu», a-t-il déclaré, en expliquant qu’il s’est rendu compte que «tout était de la faute de Moshe Dayan, qui n'a pas pris d'arrangements pour le pèlerinage juif».

A rappeler que des extrémistes juifs prennent fréquemment d'assaut la mosquée Al-Aqsa, attaquant des fidèles et accomplissent leurs rituels à l'intérieur du lieu de culte sous la garde de l'armée israélienne.