Crise Maroc-Tunisie : Le syndicat de la filiale d’Attijariwafa bank dément un «éventuel retrait»

Le principal syndicat d’Attijari Bank Tunisie, filiale du groupe marocain Attijariwafa Bank dans le pays, a balayé cette semaine d’un revers de main les informations relayées par la presse marocaine sur un éventuel retrait du groupe de la Tunisie. Une thèse évoquée au lendemain de la crise diplomatique entre Rabat et Tunis, après l’accueil accordé, vendredi par le président tunisien, au secrétaire général du Front Polisario.

Dans un communiqué publié mardi, le bureau syndical d'Attijari Bank a rappelé que celle-ci est un «établissement tunisien soumis au droit tunisien et qui constitue un exemple à suivre dans le partenariat entre l'investisseur étranger et l'investisseur tunisien». «Elle est active sur le marché financier tunisien et a été et est toujours un acteur économiquement important dans le tissu financier tunisien», insiste-t-il.

Le syndicat a rappelé qu’Attijari Bank a hérité de la «Banque du peuple» devenue «Banque du Sud» en Tunisie et «continue d'accompagner les particuliers et les institutions» grâce à ses «cadres tunisiens», notant que la banque emploie directement plus de 1 800 personnes. La même source a assuré que la banque «n'est pas et ne sera pas une arène de règlement des différends politiques et diplomatiques» et qu'elle «restera la propriété de ses employés qui travaillent dur pour le bien du pays».

La même source a également considéré que «la campagne contre la banque sur les réseaux sociaux, bien qu’elle soit alimentée en grande partie par des rumeurs qui reste loin de la réalité, est nourrie par des parties connues pour leur hostilité historique à l’encontre de la banque ou leurs rancunes personnelles».