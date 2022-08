L’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou à la conquête du mont Manaslu

L’alpiniste Bouchra Baibanou, première marocaine à réaliser le challenge «Les Sept sommets», démarre une nouvelle aventure. Elle ambitionne de gravir le mont Manaslu (8 163m), situé au Népal et l’un des sommets dépassant les 8 000m

«Cette ascension débutera le 2 septembre, quand Bouchra Baibanou se rendra au Népal pour y rester jusqu'au 8 octobre 2022. Une fois arrivée à Katmandu, plusieurs étapes seront suivies par l'alpiniste marocaine dans le but de réaliser son rêve», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Bouchra Baibanou fera un Trek de quelques jours qui permettra d’atteindre le camp de base du Manaslu. L’aventure continuera ensuite vers les 4 autres camps puis le sommet. L’objectif ultime de l’aventurière est d’atteindre le vrai sommet du Mont, détaille-t-on.

La même source rappelle que le Manaslu est une montagne située au Népal, dans la chaîne de l'Himalaya. Avec une altitude de 8 163m, il est le huitième sommet le plus haut du monde. Connu pour son relief pyramidal, le Manaslu reste l’un des sommets les plus difficiles à gravir. «Aujourd'hui encore, il demeure une ascension légendaire dans le parcours d’un alpiniste», assure-t-on.

Pour la réalisation de ce nouveau défi, Bouchra Baibanou s’est vu accorder la confiance de plusieurs organismes, qui accompagneront l’alpiniste marocaine dans son voyage vers l’aventure, poursuit la même source, qui rappelle que Bouchra Baibanou est la première femme marocaine et nord-africaine à gravir le plus haut sommet de monde Everest 8 848m en 2017. «En Avril 2022, elle a réalisé un nouveau record, celui de gravir l’Annapurna 8 091m, l’un des sommets les plus difficiles au monde, se trouvant dans la chaine de l’Himalaya», conclut-on.