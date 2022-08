Espagne : Le rappeur Morad réitère ses excuses après avoir hissé un drapeau du Polisario

Le rappeur espagnol d’origine marocaine Morad El Khattouti El Horami, alias Morad, fait cette semaine la Une de plusieurs médias dans le pays ibérique. Et pour cause, ses déclarations sur la marocanité du Sahara et qui ont suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Dans un live sur TikTok, tourné depuis le Maroc où il se trouve actuellement, le rappeur est revenu sur un incident survenu en juillet dernier, lorsqu’il a hissé le drapeau du Polisario lors d’un concert à Orense, dans la communauté autonome de Galice. Déjà dans une précédente vidéo, Morad avait expliqué avoir confondu entre ce drapeau et celui de la Palestine.

Réitérant ses excuses aux Marocains pour cette «erreur» dans le live, le rappeur a affirmé son attachement à la «marocanité du Sahara». «Vive le Maroc, vive le roi du Maroc et le Sahara appartient au Maroc», a-t-il déclaré. «Il y a eu un malentendu sur un drapeau à Ourense. On m’a jeté un drapeau et vous savez que je prends tous les drapeaux et que je n’engage pas de danseurs ou quoi que ce soit, je fais mon propre spectacle et j’improvise», a-t-il souligné.

«Des informations ont commencé à circuler au Maroc, comme quoi je suis contre le pays, ce qui est impossible. Tout le monde sait qu’à chaque fois, j’ai porté mon drapeau (celui du Maroc, ndlr) en Espagne et je n’ai jamais eu honte de cela», a-t-il poursuivi, en demandant «pardon» à tous ses «compatriotes» marocains.

Plusieurs médias en Espagne ont rebondit sur le sujet, reprenant les réactions de certains internautes qui vont loin dans leur analyse, au point d’évoquer des «menaces» que la famille du rappeur aurait subi au Maroc après ledit incident ou encore une «crainte» de «représailles» qui aurait «forcé» le chanteur à présenter à nouveau des excuses.