Coupe arabe U17 : Le Maroc bat les Comores et va en quarts

La sélection nationale de football des moins de 17 ans a validé son billet pour les quarts de finale de la coupe arabe de la catégorie grâce à la victoire acquise, mardi à Sig, située à 52 km d'Oran à l'ouest de l'Algérie, aux dépens des îles Comores pour le compte de la troisième et dernière journée (groupe C) du premier tour de la compétition.

La seule réalisation de la rencontre a été signée Adam Chekir, à la 83e minute de jeu. Dans l'autre match du groupe, la Mauritanie et l’Irak se sont neutralisés en concédant le nul (1-1).

A la faveur de cette deuxième victoire d’affilée, la sélection marocaine assure la deuxième place du groupe C (6 points) qualificative pour les quarts avec l’Irak (1er, 7 points). Les îles Comores (3e, 3 points) et la Mauritanie (4e avec zéro points) sont éliminées.

En quarts de finale, prévus jeudi et vendredi, l'Irak sera opposé au deuxième du groupe D, tandis que le Maroc affrontera le premier de la poule D.

Dans le groupe D, l’Egypte sera opposée à la Syrie et le Liban à l'Arabie Saoudite pour le compte de la 3e journée. L’Egypte ayant déjà assuré sa qualification pour les quarts dès la 2e journée.

La veille, rappelle-t-on, la sélection tunisienne s'était qualifiée pour les quarts de finale en parvenant à décrocher son premier succès aux dépens de son homologue omanaise (2-1) dans le Groupe B.

Le Yémen et la Libye se sont, quant eux, neutralisés en concédant le nul (1-1). La Tunisie, qui totalise 5 points après deux nuls et une victoire, parvient à se qualifier pour les quarts de finale avec le Yémen. Elle affrontera l’Algérie, premier du groupe C.