Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l’humoriste Amine Radi a dénoncé ces derniers jours les «magouilles» et le «manque d’humanité» des autorités consulaires françaises au Maroc. «Aucune humanité, on me parle derrière une grille», a-t-il déploré.

Désireux d’obtenir un visa pour ses parents, l’humoriste franco-marocain a raconté la complexité voire l’impossibilité de la prise de rendez-vous consulaire. «On m’a dit d’appeler une société à part qui gère les visas. J’ai appelé 10 fois» a-t-il expliqué avant de poursuivre : «on me dit qu’il n’y a pas de rendez-vous avant 6 mois, soit au minimum décembre ou janvier», a-t-il ajouté.

L’humoriste a également dénoncé des conditions d’attente devant le consulat. Selon lui, «ils n’ouvrent que 30 minutes [et] il faut faire passer 30 personnes en 30 minutes sous 40 degrés pour qu’ils te disent d’envoyer un mail».

Dans sa vidéo, il raconte aussi avoir été approché par un homme voulant lui arranger un rendez-vous pour la somme de 5 000 dirhams. «Il y a des gens qui vendent et achètent des rendez-vous ! Il y a un business de rendez-vous pour les visas», a-t-il critiqué en fin de vidéo.

Pour rappel, les autorités françaises ont décidé en septembre 2021 de «durcir» les conditions d’obtention de visas à l’égard du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. Pour cause, le «refus» de ces trois pays de délivrer les laissez-passer consulaires au retour des immigrés refoulés de France.