MRE : Après le discours royal, le gouvernement lance la réorganisation du CCME

Le chef du gouvernement a présidé, mardi 30 août, une réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration. Au menu des travaux, le projet d'assurer les bonnes conditions à une opérationnalisation de la feuille de route pour les Marocains du monde, annoncée par le roi Mohammed VI dans son discours du 20 août.

La réunion s’est conclue sur la nécessité «de procéder dans les meilleurs délais à la modernisation et la mise à niveau du cadre institutionnel relatif aux Marocains du monde, notamment en ce qui concerne la réorganisation du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger», indique un communiqué du gouvernement.

Pour rappel le Dahir n° 1-07-208, portant création du CCME, publié au Bulletin officiel n° 5602 du 7 février 2008, avait fixé le mandat des membres de l’institution consultative à 4 ans et celui du président à six ans renouvelable une seule fois. Le CCME a été longtemps épargné par la vague de renouvellement des élites des institutions consultatives, comme l'Instance Nationale de Probité de la Prévention et de la lutte contre la Corruption et le Conseil National des Droits de l’Homme. Le roi Mohammed VI avait nommé leurs actuels présidents en décembre 2018.

La réunion présidée par Aziz Akhannouch a également mis l’accent sur l’engagement du gouvernement «à œuvrer pour l’intégration de la participation des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger aux instances de gouvernance et aux institutions consultatives».