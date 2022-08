Covid-19 : Les États-Unis classent le Maroc comme pays à «risque modéré»

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, responsables de protection de la santé publique, ont décidé de classer, cette semaine, le Maroc comme pays à risque de niveau 2 (et donc modéré) vis-à-vis du Covid-19. Sur leur site, les CDC rappellent que les voyageurs se rendant dans un pays à risque de niveau 2 doivent s’assurer «d'être à jour» avec leurs vaccins anti-Covid 19 avant de voyager vers cette destination.

«Si vous avez un système immunitaire affaibli ou si vous êtes plus susceptible de tomber gravement malade à cause du Covid-19, même si vous êtes à jour avec vos vaccins contre la COVID-19, parlez à votre médecin des précautions supplémentaires qui pourraient être nécessaires avant, pendant et après un voyage vers cette destination», poursuit la même source.

Le Maroc avait rejoint le niveau 3, celui des risques les plus élevés face au Covid-19, établi par les CDC fin juin, après la 4e vague d’infection dans le royaume. Une classification qui s’applique dans les pays où 100 cas sont enregistrés pour 100 000 habitants au cours des 28 derniers jours.