Une nouvelle émission accompagne six Néerlando-marocains lors d’un voyage à travers le Maroc

L’association publique néerlandaise de production et de radiodiffusion audiovisuelle BNNVARA dévoilera, le 13 septembre prochain, une émission de télé-réalité en lien direct avec le Maroc. Selon la presse néerlandaise, l’émission intitulée «Poldermocro's» et qui sera diffusée sur la télévision terrestre NPO3, sera présenté par le Néerlando-marocain Sahil Amar Aïssa.

Acteur et présentateur, il accompagnera six jeunes néerlando-marocains dans un voyage à travers le Maroc, pays de naissance de leurs parents. Aziz, Yasmine, Meryam, Yasmine, Tarik et Ayoub entrent en contact avec différentes traditions marocaines, rencontrent des habitants et abordent des conversations sur les tabous, entre autres. Selon le diffuseur, la tension «monte sans cesse» car les jeunes pensent souvent très différemment certaines choses.

«En tant que Néerlandais marocain, vous êtes nés avec une crise d'identité», explique Amar Aïssa, qui est également binational. «Se chercher soi-même est incroyablement difficile à un si jeune âge. Encore plus quand tout le monde aux Pays-Bas a des opinions aussi tranchées sur votre culture et votre foi», ajoute-t-il, estimant qu’il est «important de créer des espaces sûrs et stimulants pour discuter de ces sujets difficiles». «Nous avons essayé cela avec Poldermocro's. Le résultat est six histoires incroyablement inspirantes avec, à mon avis biaisé, l'un des plus beaux pays du monde en toile de fond», confie-t-il encore.

«Poldermocro's» est une coproduction de BNNVARA et du producteur TV Affairs, qui a déjà réalisé plusieurs séries et émissions.