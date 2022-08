Trafic de devises : Plus de 66 000 euros saisis au port Tanger Med

Les éléments de la douane au port Tanger Med ont mis en échec, lundi, une tentative de trafic d'une somme de plus de 66 000 euros, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des institutions financières compétentes. Une source douanière a ajouté qu'en plus de cette somme, trois chèques bancaires, d'une valeur totale de 300 000 dirhams ont été découvert chez un d'un Marocain résidant à l'étranger à bord d'un véhicule immatriculé en Italie.

Ce dernoer tentait d'introduire cette somme sur le territoire national, sans une déclaration préalable auprès de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII), poursuit-elle, ajoutant que la personne concernée a indiqué à la douane qu'il dispose seulement de 1 500 euros. Les éléments de la douane ont toutefois soumis sa voiture à une inspection minutieuse ayant permis de mettre la main sur cette somme et ces chèques non déclarés, qui étaient soigneusement dissimulés à l'intérieur du coffre du véhicule.

La même source a relevé que la personne en question a été remise à la police judiciaire du port pour approfondir l'enquête.