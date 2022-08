Les secrétaires généraux des parlements francophones en conclave à Rabat

La Chambre des représentants abritera, les 2 et 3 septembre, les travaux de l'assemblée générale de l’Association des secrétaires généraux des Parlements francophones (ASGPF). Cette assemblée générale débattra de trois thèmes principaux se rapportant aux «Parlements bicaméraux : Relations entre les deux assemblées», au «Code de conduite et déontologie pour les parlementaires et les personnels du Parlement» et aux «Centres de recherche parlementaires : approches comparées», précise un communiqué de la Chambre des Représentants.

En marge de cette réunion, il sera procédé à l'élection des membres du nouveau bureau de l'ASGPF, ajoute la même source. Réseau d'échange d'expériences, d'expertises et d'études sur les questions liées à l'organisation et à la pratique du travail parlementaire, l'Association des secrétaires généraux des Parlements francophones comprend plus de 100 membres représentant les parlements des pays francophones du monde.

Najib El Khadi, secrétaire général de la Chambre des représentants, occupe actuellement le poste de vice-président de l'Association.