Inwi innov : Plus de 40 collaborations signées avec les startups depuis 2021

Depuis 2021, la plateforme d’entreprenariat a lancé une nouvelle initiative dans le cadre de son programme «inwi innov» visant à faciliter l’octroi des marchés aux startups innovantes. Ce sont plus de 40 collaborations qui ont été signées avec des startups marocaines dans le cadre de cette nouvelle initiative.

Ces startups ont donc pu participer à des projets innovants permettant de créer plus de valeur pour les clients de l’opérateur global et leur offrir une expérience client améliorée.

Depuis son lancement en 2018, le programme «inwi innov» a permis d’accompagner plus de 1200 entrepreneurs à concrétiser et déployer leurs innovations digitales sur le marché. Plus de 200 projets innovants sont étudiés chaque année dans le cadre des programmes de soutien à l’innovation digitale initiés par Inwi.

«Nous sommes fiers de la confiance accordée par inwi à Cathedis dans le cadre du programme "Inwi innov". Cette collaboration a contribué de manière significative dans l’accélération de croissance de Cathedis. Ainsi, nous avons pu développer davantage nos offres, renforcer notre système d’information et consolider la sécurisation de notre data», a déclaré Imad El Mansour Zekri, Cofondateur et DG de Cathedis, startup spécialisée dans les services d'expédition et de livraison à Casablanca et partenaire du programme Inwi innov.

Par ailleurs, à travers la plateforme digitale «innov.inwi.ma», les startups marocaines peuvent pitcher leur projets digitaux et explorer d’éventuelles collaborations avec inwi.