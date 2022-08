Sahara : Le Cap Vert ouvre un consulat à Dakhla ce mercredi

Nasser Bourita et son homologue capverdien Rui Alberto de Figueiredo Soares, en juin 2022 à Rabat. / MAE

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Cap Vert, les autorités de Praia inaugureront, ce mardi, une ambassade à Rabat, apprend-on de sources bien informées. Celles-ci précisent aussi qu’un consulat général du Cap Vert sera inauguré, mercredi, à Dakhla.

«Les deux pays ont œuvré pour développer des relations solides de coopération fructueuse et de solidarité effective qui s'élèvent au niveau de liens fraternels africains profonds, car ils partagent une volonté commune de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité sur le continent africain», soulignent nos sources. Elles notent que le Maroc et le Cap-Vert «ont également une forte volonté de développer un partenariat économique mutuellement bénéfique qui servirait le modèle de coopération Sud-Sud selon le principe gagnant-gagnant».

Lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, en marge de la participation de son pays aux travaux de la première Réunion ministérielle des Etats africains atlantiques en juin dernier à Rabat, le chef de la diplomatie capverdienne Rui Alberto de Figueiredo Soares avait exprimé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie. D'ailleurs, l'annonce de ce consulat a été faite lors de la rencontre entre les deux ministres.

Le nouveau consulat du Cap Vert à Dakhla portera à 27 le nombre de représentations diplomatiques ouvertes à Laâyoune et Dakhla.