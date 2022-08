Maroc-Israël : Des étudiants marocains en semestre d’été à l'Université Ben Gourion

Une délégation de quatre étudiants marocains est arrivée à l'Université Ben Gourion du Néguev pour un semestre d'été, pour une coopération inédite entre une université israélienne et une université marocaine. Les quatre ont passé le semestre à étudier dans les programmes de science des données et de système de santé de l'université, avec des étudiants du monde entier, rapporte The Media Line.

«Il y avait beaucoup de voyages et d'activités, et j'ai fini par vraiment aimer cet endroit», a déclaré Ilham Zargan, doctorante et membre de la délégation. La jeune chercheuse se penche sur un remède contre le cancer à base de plantes qui pourrait potentiellement remplacer la chimiothérapie dans certains cas. «C'était intéressant pour moi d'apprendre comment un système de santé est bien plus que de prendre soin d'une seule cellule. C'est la bureaucratie, les gens, les hôpitaux - et c'est tellement plus compliqué que ma façon de penser à la santé publique», a-t-elle déclaré.

The Media Line explique que la doctorante «est consciente qu'elle pourrait avoir des problèmes pour entrer dans des pays qui interdisent l'entrée aux détenteurs de passeports avec des tampons israéliens, mais elle ne le regrette pas».

La collaboration entre l'Université Ben Gourion et l'Université polytechnique Mohammed VI au Maroc est devenue possible après la signature de l'accord de normalisation en décembre 2020. «Je pense que cela renforcera les liens entre Israël et le Maroc», a déclaré Laila Perelman-Soppi, directrice des programmes de mobilité étudiante à l'Université Ben Gourion. «Ce n'est pas seulement la partie touristique mais aussi les relations académiques que nous pouvons construire ensemble et faire des projets de recherche pour l'avenir, et avoir un impact sur le monde», a-t-elle ajouté.

A rappeler qu’une délégation d'étudiants israéliens de l'Université Ben Gourion s’est rendue au Maroc en juin dernier, dans le cadre des accords conclus entre le Maroc et Israël concernant les échanges académiques.