Yassine Bellatar : «Je met fin à ma carrière, car en France ma vie est en danger»

Premier spectacle au Maroc pour l'humoriste franco-marocain Yassine Belattar. Le 27 septembre 2022 il se produira au Studio des arts vivants à Casablanca, et le 29 septembre 2022, il rencontrera le public rbati dans la salle Bahnini. Un spectacle que l'humoriste veut original et adapté au public marocain. «Je ne viens pas en colon avec des blagues sur Royal air Maroc» à l'instar de certains humoristes français qui se sont produits au Maroc.

C'est avec humilité et respect que le Franco-marocain aborde cette première représentation devant le public marocain. Originaire de Marrakech, Yassine Belattar s’est reconnecté avec son histoire familiale à l’âge de 14 ans. C’est en se penchant sur l’histoire et la vie de ses grands-parents, notamment de son grand-père, que l’artiste s’est bâti une vraie assurance identitaire.

Le choix de carrière de l’humoriste n’est pas anodin. En effet, la ville de Marrakech «l’impose». Le comique est une vocation mais également une histoire de famille. Son arrière-arrière grand-père faisait déjà des blagues sur la place Jemaa el Fna, et prétendait vendre des épices pour ne pas se faire arrêter. Aussi, Yassine Belattar explique l’origine méconnue de son nom de famille qui n’est autre qu’une déformation. Son nom est en réalité Bel Attar, «le fils de l'épicier».

«Ma vie est en danger en France»

Les deux dates programmées au Maroc sont importantes pour l’artiste franco-marocain. Car la carrière de Yassine Belattar a basculé en France. L’humoriste s’est retrouvé dans plusieurs polémiques médiatiques et s’est vu également menacé de mort.

En juin 2022, Yassine Belattar a porte plainte auprès du parquet de Paris après avoir reçu une escalade de menaces de mort faisant explicitement référence aux attentats du Bataclan et à l’attentat de Christchurch qui a fait 51 morts en 2019 en Nouvelle-Zélande.

«Christchurch 2 serait une belle revanche du Bataclan (…) Des crânes rasés qui débarquent dans ta salle de spectacle, hihi», lui a écrit un internaute sur sa page Facebook. «Protégez-vous, on arrive», avait continué l’auteur des menaces.

De plus, sa parole publique est scrutée par des partisans d’extrême droite, mettant sa vie en danger. A titre d’exemple, en novembre 2021, Yassine Belattar est accusé par deux salariés soutenu par Eric Zemmour et Marion Maréchal, de les avoir séquestrés, menacés de mort ainsi que de leur avoir volé du matériel à l'issue d'une représentation au Théâtre de Dix heures. Cependant, Yassine Belattar ainsi que cinq témoins interrogés contestent la version des salariés du «Livre noir», un média de droite.

«L’acte symbolique est de me retirer», en mettant fin à sa carrière d'humoriste, explique Yassine Belattar.

Fier de ses racines marocaines, l’humoriste a décidé de s’investir au Maroc. Il espère réaliser des projets afin de mettre en avant les forces locales du pays. L’artiste entend faire «de belles choses avec les Marocains et pour les Marocains». Pour Yassine Belattar, «au Maroc une nouvelle page qui s’écrit».