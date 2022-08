MMA : L’Afghan Nasrat Haqparast représentera le Maroc à l’UFC Paris

Le combattant allemand d'origine Afghane, Nasrat Haqparast a annoncé, lundi, qu’il représentera le Maroc lors du prochain contre le Canadien John Makdessi, prévu ce weekend à l'UFC Paris. Sur son compte Instagram, il a ainsi réagi à l’interdiction «d'élever ou de montrer le drapeau de l'Afghanistan» lors de l’événement.

«Je suis très fier et honoré de représenter le drapeau marocain samedi, depuis que ce beau pays est devenu ma maison. Je suis profondément reconnaissant pour le formidable soutien incroyable», a-t-il ajouté. «La situation en Afghanistan me saigne le cœur mais notre espoir est grand. Le drapeau de l'Afghanistan sera toujours au plus profond de mon cœur et inshallah je rendrai fier ce pays déchiré par la guerre samedi», a-t-il promis.

Selon Asian MMA, le combattant a ainsi exprimé son mécontentement alors que l'UFC a imposé une interdiction générale des drapeaux nationaux. Haqparast est né en Allemagne de parents afghans venus dans le pays en tant que réfugiés. Bien qu’il a l’intention de brandir les couleurs du Maroc ce week-end à Paris, «il ne semble pas être au courant que l'UFC a interdit aux combattants de porter des drapeaux dans l'octogone», rappelle la même source.

«(Je) n'ai pas pu trouver de meilleur choix que le drapeau du Maroc car le Maroc me soutient depuis longtemps de tout son cœur en tant que bon athlète et musulman», a-t-il écrit en persan. Nasrat Haqparast est un ami proche du combattant marocain Ottman Azaitar.

L’affrontement entre Haqparast et Makdessi à l'UFC Paris est en préparation depuis 2019. Il avait été annulé à deux reprises avant d’être finalement confirmé dans l'Accor Arena samedi. Ce sera la première fois de l'histoire que l'UFC fera la promotion d'un événement en France, rappelle-t-on, notant que la salle de 20 000 places a déjà accueilli des matchs de la NBA et des concerts de Céline Dion.