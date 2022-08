Maroc : Coup d'envoi de la Rencontre nationale des échecs à Benguérir 

Le coup d’envoi de la Rencontre nationale des échecs, un événement placé sous le thème «Le jeu des échecs : éducation, culture, et levier pour le développement des savoir-faire», a été donné lundi à Benguérir (province de Rehamna). Organisée par la Fédération royale marocaine des échecs (FRME) sous l’égide du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, cette manifestation sportive connait la participation de plus de 350 joueurs et joueuses d’échecs et plus de 65 Clubs nationaux accrédités par la FRME.

Prévu jusqu’au 02 septembre prochain, ce rendez-vous, qui se tient en partenariat avec la Province et le Conseil provincial de Rehamna, la Commune de Benguérir, et en coordination avec la Ligue de Marrakech-Safi et l’Association Chabab Benguérir des Echecs, englobe les championnats nationaux, toutes divisions et catégories confondues, et la Coupe du Trône par équipes (Hommes et femmes).

Dans une déclaration à la MAP, le Président de la FRME, Mustapha Amzal a indiqué que cet événement comporte également une session de formation pour l’obtention du diplôme d’initiateur, ainsi que des Journées portes ouvertes dédiées à l’élargissement de la base des pratiquants et à la vulgarisation du sport des échecs, considéré comme l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde.

Le responsable a ajouté que cette rencontre sportive revêt une grande importance en ce sens que les résultats individuels des joueurs enregistrés lors de cet événement, sont pris en compte dans le Classement établi par la Fédération Internationale des Echecs (FIDE).

Dans une déclaration similaire, Abdellah Ait Hmidou, ancien champion national des échecs et président du club de Banasa (Souk Larbaa du Gharb), a mis en relief la bonne organisation de cette rencontre, grâce à la mobilisation des autorités locales et des conseils élus, relevant que cette manifestation sportive représente un nouveau départ pour les échecs au Maroc, un sport qui a été impacté par les répercussions négatives de la pandémie du Covid-19. Il a affrimé que que le partenariat entre la FRME et les ministères de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et celui de la Jeunesse, de la culture et de la communication, permettra d'intégrer ce jeu dans le cursus scolaire, de promouvoir ce sport et d’élargir la base de ses pratiquants au niveau national.