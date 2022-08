Après sa démission de l’ l’IUMS, Raissouni prend la défense du Qatar

Après sa démission de la présidence de l’Union internationale des oulémas musulmans (IUMS, selon son acronyme en anglais), Ahmed Raissouni a tenu à couvrir d’éloges le Qatar.

«Certaines personnes essaient toujours de diaboliser l'ISMS et d'impliquer le Qatar et de diaboliser ses positions en général, et sa position à l'égard de l'Union en particulier. C'est pourquoi je dis à qui de droit que l'Etat du Qatar et le peuple qatari sont les musulmans les plus bienveillants à l'endroit de l'Union. Ils apprécient et soutiennent ses efforts», a-t-il précisé sur son site.

«L’Etat du Qatar n'est jamais intervenu dans aucune des positions, décisions et orientations de l'Union», s’est félicité Raissouni. Cette nouvelle sortie vise à blanchir le Qatar, qui accueille le siège de l’IUSM, de toute responsabilité dans sa démission.

Pour rappel, des voix au sein du PJD, dont Abdelali Hamieddine par exemple, ont exprimé leur désaccord avec la condamnation par secrétaire général de l’IUSM, des propos de Raissouni sur le djihad à Tindouf et l’existence de l’Etat mauritanien.

Le Qatari Ali Al-Qarra Daghi a en effet dénoncé, sur un média public algérien, les propos de Raissouni, les qualifiant d’«inacceptables». Et d’annoncer que le Marocain ne briguera pas un second mandat à la tête de l’Union internationale des oulémas musulmans et présentera ses excuses à l'Algérie et à la Mauritanie. Au lendemain de la publication des déclarations d’Ahmed Raissouni, le bureau de l’IUSM a tenu une réunion extraordinaire pour les examiner.

«J'ai décidé de présenter ma démission de la présidence de l’IUMS» pour rester «fidèle à mes positions et opinions, fermes et intransigeantes, et afin d'exercer ma liberté d'expression, sans condition ni pression», a-t-il expliqué.