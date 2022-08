TICAD : Brahim Ghali salue la «sagesse et la neutralité» de Kaïs Saïed

Au terme de son séjour en Tunisie, le chef du Polisario a adressé un message de félicitations au président Kaïs Saïed. Dans sa missive, Brahim Ghali n’a pas tari d’éloges à son hôte, louant notamment sa «sagesse» et sa «neutralité».

Une position, s’est-il félicité, qui «place l’intérêt, l’unité et l’harmonie de l’Afrique, de ses pays et ses peuples au-dessus de tout, et qui met l’accent sur la personnalité africaine, la dignité des Africains et leur statut de partenaire respecté et engagé, et non de suiveurs soumis».

Le chef du mouvement séparatiste a salué «l’engagement, le respect et la pleine adhésion» de Saïed «aux principes et exigences de l’Acte constitutif de l’Union africaine, de ses décisions en général, et en particulier celles relatives à ses partenariats».

Le président tunisien a réservé, vendredi, un accueil chaleureux au chef du Polisario. La dernière visite effectuée par Brahim Ghali dans un pas maghrébin, autre que l’Algérie, remonte à août 2019 en Mauritanie, à l’occasion de l’investiture du président Mohamed Ould El Ghazouani.