Tunisie : Des journalistes dénoncent une «campagne» lancée par certains médias marocains

Alors que le Maroc et la Tunisie ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour consultation, suite à l’accueil accordé par la présidence tunisienne au secrétaire général du Front Polisario, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé, lundi, une «campagne médiatique systématique lancée par un certain nombre de médias marocains» à l’encontre de leur pays.

Dans un communiqué relayé notamment par l’agence Anadolu, le Syndicat des journalistes a mis en garde contre «le danger de l’instrumentalisation continue et explicite de cette affaire de la part de ces médias marocains et étrangers au profit de quelques agendas politiques». «Toutes les forces nationales, politiques et civiles doivent réagir vigoureusement quant à tout ce qui pourrait atteindre l’intangibilité de la souveraineté de la Tunisie», a-t-il appelé.

Le Syndicat tunisien a également exhorté les médias locaux à traiter ces campagnes de manière responsable, à défendre la souveraineté du pays et à transmettre les faits en toute objectivité.

Vendredi, le Maroc a annoncé le rappel de son ambassadeur à Tunis pour consultations, suite à l’accueil réservé par le président tunisien Kais Saied au secrétaire général du Front Polisario, venu assister à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD). Samedi, la Tunisie a également annoncé le rappel de son ambassadeur à Rabat.