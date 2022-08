France : «Le Bleu du Caftan» de Maryam Touzani doublement primé au Festival d’Angoulême

La réalisatrice marocaine Maryam Touzani et le producteur et réalisateur Nabil Ayouch. / DR

Le long métrage «Le Bleu du Caftan» a remporté deux prix au Festival du film francophone d’Angoulême, en France, qui s’est terminé dimanche. Le film, réalisé par Maryam Touzani, a ainsi remporté le Prix de la mise en scène et le Prix du meilleur acteur pour Saleh Bakri.

Maryam Touzani avait déjà remporté le Valois des étudiants avec son premier film, «Adam». Cette fois-ci, elle frappe encore plus fort avec deux Valois Majeurs. «Je suis particulièrement émue de recevoir ces prix et félicite Saleh Bakri également pour son Valois. “Le Bleu du Caftan” parle d’amour et de tradition, et je reçois beaucoup d’amour avec ce film», confie-t-elle, citée par un communiqué parvenu à notre rédaction.

Pour sa part, Nabil Ayouch, le producteur du film et qui avait remporté le Valois d’Or à Angoulême avec «Much Loved» a estimé que «ces prix récompensent le superbe travail de mise en scène de Maryam et sa très belle direction d’acteurs». «Ces deux récompenses viennent s’ajouter au Prix FIPRESCI de la critique internationale au festival de Cannes et apportent une fierté supplémentaire au cinéma marocain», a-t-il ajouté.

Produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun, «Le Bleu du Caftan» est un long-métrage poignant, qui parle de transmission, de tradition et d’amour, au sens le plus large du terme. Le film met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de Caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son Maalem Halim, la même passion sincère pour la couture.

«Le Bleu du Caftan» est interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi et de nombreux autres comédiens et comédiennes marocains.

A noter que le festival d’Angoulême s’est imposé comme un des festivals de cinéma les plus importants en Europe et couronne des films venus de tout l’espace francophone.