Maroc : Alerte orange sur des averses orageuses localement fortes lundi et mardi

Des averses orageuses localement fortes (25-45 mm) et des rafales de vents sont prévues lundi et mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des averses orageuses de 25 à 35 millimètres sont attendues ce lundi de 14h à 22h dans les provinces de Driouch, Guercif, Taourirt, Nador, Fquih Ben Salah, Khouribga, Béni Mellal, Azilal, El Kelaa des Sraghna, Rhamna, Al Haouz, Chichaoua, Marrakech, Ouarzazate et Taroudant, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, Aousserd et Oued Eddahab connaîtront mardi de 01h à 23h des averses orageuses (30-45 mm), qui seront accompagnées localement par de la grêle et des rafales de vent de 60 à 85 km/h, a ajouté la même source.