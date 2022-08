Maroc : Les étudiants revenant d'Ukraine s'opposent à leur intégration aux facultés privées

La Coordination des étudiants marocains de retour d'Ukraine et la cellule d'intégration des étudiants marocains de retour d'Ukraine sont vent debout contre la décision de leur intégration aux facultés privées. Dans un communiqué, elles ont indiqué que cette solution ne tient pas compte de toutes les demandes qui avaient été proposées et soumises au ministère.

«La solution prise par le ministère pour les étudiants en cours de formation de base en médecine, médecine dentaire et en ingénierie, consistant à les intégrer uniquement dans les facultés privées et à les exclure de celles publiques est rejetée», indiquent-elles. Pour les deux instances, ladite solution «contredit ce qui était précédemment affirmé par le ministère de l'Enseignement supérieur qui promettait d'intégrer ces étudiants dans les facultés publiques».

Les mêmes sources rappellent que le nombre d’établissements publics «dépasse largement le nombre de facultés privées, qui peuvent accueillir tous les étudiants», regrettant que les facultés publiques «ouvrent chaque année la voie aux étudiants étrangers pour les rejoindre» mais fermeront leurs portes devant les étudiants marocains revenant d’Ukraine. «La solution consacre le principe d'élitisme, car les frais de scolarité et des études dans ces facultés privées sont très élevés par rapport à ceux que les familles payaient durement pour subvenir aux études de leurs enfants en Ukraine, et donc la plupart des étudiants seront exclus si cette solution est adoptée», insistent-elles. La coordination et la cellule appellent, dans ce sens, à ce que les frais soient au moins «similaires à ceux des universités ukrainiennes pour que tous les étudiants en bénéficient».

Le communiqué dénonce aussi «la procrastination et la marginalisation» des autres disciplines, rappelant qu’après 6 mois, «aucune coordination n’a été trouvée avec les autres secteurs concernés».