Football : Puma dévoile l’un des nouveaux maillots des Lions de l’Atlas

L’Allemand Puma, équipementier de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a dévoilé ce lundi, l’un des maillots de l’Equipe nationale du Maroc. Il s’agit du «maillot extérieur» (away kit) qui doit être porté par les Lions de l’Atlas lors d'un match où ils doivent affronter des équipes portant des couleurs proches du maillot en rouge et vert.

It’s in the details ??



The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ