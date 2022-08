Le Maroc repousse la tentative d’entrée à Ceuta d’une centaine de personnes

Ces samedi et dimanche ont été marqués par un important afflux vers la clôture de Ceuta et vers la côte de l’enclave, après qu’une centaine de personnes ont tenté d’entrer illégalement par les deux voies. Ce dimanche matin encore, les autorités marocaines ont repoussé une tentative massive, nécessitant le renfort d’agents de la Garde civile à Benzú et à Tarajal, vu la possibilité que les forces marocaines soient débordées, a rapporté l’agence de presse espagnole EFE.

Des sources de la délégation gouvernementale ont informé que la ville de Ceuta a connu l’une des nuits de plus grand afflux cet été, car les tentatives d’entrée ont eu lieu par voie terrestre que maritime. La Garde civile a alerté les autorités marocaines, après avoir repéré avec des caméras thermiques une centaine de ressortissants subsahariens descendant des hauteurs pour tenter de franchir la clôture depuis la région de Belyounch, a ajouté l’agence de presse.

Les autorités marocaines ont arrêté les migrants avant qu’ils ne parviennent à s’approcher de la zone du brise-lames de Benzú, que quelques-uns ont réussi à atteindre. Il ne s’agit pas de la seule tentative de la nuit. Au niveau de la zone frontalière de Tarajal, les agents de la Gendarmerie marocaine, prévenus par la Garde civile, ont empêché près d’une centaine de ressortissants marocains de se jeter à l’eau pour tenter de contourner le brise-lames.

Au cours de cette action, des mesures ont dû être prises, tant par la Garde civile que par des agents marocains, pour empêcher une cinquantaine de migrants, certains à la nage et d’autres répartis sur trois radeaux, d’atteindre la côte de Ceuta.