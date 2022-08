Covid-19 au Maroc : 30 nouvelles infections et aucun décès ce dimanche

Jusqu’à 15h ce dimanche, 30 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 1 264 316. Par ailleurs, 24 891 304 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 23 383 970 ont reçu la deuxième, 6 749 077 ont reçu la troisième et 38 859 ont reçu la quatrième.

Le Maroc a enregistré 82 nouvelles guérisons, portant le nombre total à 1 247 621, avec un taux de rémission de 98,7%. En revanche, aucun décès n’a été déploré ces dernières 24 heures, le nombre de personnes morts à cause de la Covid-19 restant à 16 271, soit un taux de létalité de 1,3%.

Le Maroc compte désormais 424 cas actifs sous traitement. 16 patients restent dans un état critique, dont aucun nouveau cas lors des dernières 24 heures et aucun sous intubation. Aucun n’est sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 0,3%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 15 cas : 14 à Casablanca et 1 à El Jadida. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra avec 4 cas à Rabat. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma suit avec 3 cas à Tétouan.

Dakhla-Oued Ed Dahab a compté 2 cas à Oued Ed-Dahab, de même l’Oriental (2) à Oujda-Angad (1) et à Nador (1) et Fès-Meknès (2) à Meknès (1) et à Taza (1). Souss-Massa en a identifié 1 à Agadir-Ida Ou Tanane.

Marrakech-Safi en a confirmé 1 à Marrakech. Enfin, Drâa-Tafilalet, Beni Mellal-Khénifra, Laâyoune-Es Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun restent les cinq régions à ne pas avoir identifié de nouveaux cas, ces dernières 24 heures.