France : Le président Macron se rendra au Maroc en octobre

A peine de retour de son voyage d’Etat en Algérie, le président français Emmanuel Macron a laissé entendre qu’il sera en visite au Maroc, fin octobre prochain. Aucune annonce officielle de l’Elysée n’a été faite, mais le chef d’Etat a exprimé cette intention auprès de ressortissants marocains, rencontrés en marge du Touquet Music Beach auquel il s’est rendu à titre privé.

Dans une vidéo qui montre l’échange informel, on entend également d’autres voix qui tentent de faire réagir Macron sur la question du Sahara, ce à quoi le président esquisse un sourire. «Vous connaissez tous les problèmes (…) J’irai au Maroc fin octobre», a lancé le président, visiblement détendu.

Le voyage officiel d’Emmanuel Macron en Algérie intervient dans une période de fortes tensions entre Rabat et Alger. Dans son discours du 20 août, le roi Mohammed VI a été ferme sur le dossier du Sahara, qu’il qualifie de «lunette à travers laquelle le Maroc voit le monde et évalue les amitiés et les partenariats avec les autres pays». Il a évoqué la question en lien avec les partenaires qui soutiennent le plan d’autonomie et d’autres, sans les nommer, qui gardent une position ambiguë.