Coupe arabe U17 : Le Maroc décroche sa première victoire aux dépens de la Mauritanie

La sélection nationale de football des moins de 17 ans (U17) de football a décroché sa première victoire en coupe arabe de la catégorie en s'imposant devant son homologue mauritanienne (1-0) en match comptant pour la deuxième journée (Groupe B) de la compétition, disputé samedi soir à Mostaganem.

La seule réalisation de la rencontre a été signée par Mohamed Rachidi, le pensionnaire du club de Chabab Mohamadia dès la 12e minute de jeu. Dans l'autre match du groupe, l'Irak a battu les îles Comores (2-1).

A la faveur de ce succès, le Maroc est 2e ex aequo avec les îles Comores (3 points chacun), derrière l'Irak leader du groupe avec 6 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec zéro point. Lors de la troisième journée, prévue le 30 août en cours, les protégés de Said Chiba affronteront les îles Comores à Sig à partir de 17h.

S'agissant du groupe D, les matchs de la 2e journée disputés ce samedi ont enregistré une large victoire de l'Egypte devant le Liban (9-0) et le succès de l'Arabie saoudite face à la Syrie (4-3). A la faveur de cette victoire, l'Egypte a assuré sa qualification aux quarts de finale, après sa victoire lors de la 1ere journée devant l'Arabie saoudite (3-0).

De son côté, l'Arabie saoudite s'est imposée devant la Syrie (4-3). L'Egypte est leader du groupe D avec 6 points, devant l'Arabie saoudite (3 pts), tandis que le Liban et la Syrie (1 point) occupent conjointement la 3e place. Les matchs de la 3e et dernière journée du groupe D, prévus mercredi (20h00), opposeront l'Egypte à la Syrie à Sig et le Liban à l'Arabie saoudite à Mostaganem.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.