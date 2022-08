Le PJD condamne l’accueil réservé par Saïed au chef du Polisario

Le PJD a rapidement réagi à l’accueil réservé, ce vendredi, par le président tunisien, Kaïs Saïed, au chef du Polisario à l’aéroport de Carthage. «Nous considérons ce pas comme un développement dangereux et sans précédent, un coup dur pour les relations historiques entre les deux pays frères, et une position hostile et partiale contraire aux règles de bon voisinage et de partenariat», indique le Parti de la Lampe dans un communiqué portant la signature du président de sa commission des relations internationales, l’ancien ambassadeur Mohamed Réda Ben Khaldoune.

Le PJD a saisi cette occasion pour réitérer son adhésion à «la feuille de route sur le conflit artificiel du Sahara marocain, établie par Sa Majesté le roi dans son dernier discours à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, et nous affirmons notre soutien aux mesures annoncées par notre pays face à ce développement dangereux et hostile».

En réponse à l’accueil réservé par le président tunisien au chef du Polisario, le Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème sommet de la TICAD, qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août, et de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur à Tunis.

Pour rappel, le PJD avait condamné le coup de force de Kaïs Saïed du 25 juillet 2021, marqué par la suspension du Parlement et la dissolution du gouvernement.