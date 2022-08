Espagne : Des mineurs expulsés vers le Maroc sans identification de leurs familles

En Espagne, le parquet a reconnu que les expulsions de mineurs de Ceuta vers le Maroc, en mai 2021 après la traversée massive vers l’enclave espagnole, auraient dû se faire conformément à la loi sur l’immigration et non par le biais de l’accord bilatéral de réadmission des étrangers entre Rabat et Madrid. Dans ce sens, la justice a pointé une responsabilité de la délégation gouvernementale espagnole, avec l’aval du ministère de l’Intérieur, qui «à aucun moment ne s’est inquiété de la procédure à suivre et y est intervenu avec des instructions précises sur la base de l’accord de retour», a analysé ce vendredi le journal El Mundo.

Selon le vice-président du gouvernement de Ceuta, l’Espagne a expulsé les mineurs «sans savoir qui étaient leurs familles, ni où ils allaient aller une fois hors du territoire». María Isabel Deu, soupçonnée par le ministère public espagnol d’être mise en cause dans le processus, aurait soutenu devant le parquet ne pas avoir su en amont «qui étaient les familles d’origine». El Mundo précise également que la concernée, entendue avec la déléguée du gouvernement Salvadora Mateos, a déclaré ne pas avoir eu accès à la documentation à cet effet, malgré l’avoir demandée.

L’opération de reconduction a pourtant été supervisée par le ministère de l’Intérieur, qui «a été rapidement informé» des traversées au niveau de la frontière et «a conçu les étapes à suivre, tandis que Mateos a donné son instruction» pour les mettre en œuvre. «En théorie, les mineurs reconduits devraient être ceux qui n’étaient pas en situation de vulnérabilité dans leur pays d’origine», précise le média.

Concernant les données sur la situation familiale des adolescents, Deu et Mateos «ont laissé aux ONG la tâche de les recueillir», indique encore le journal. «Ils ont localisé (les responsables des ONG) proches des mineurs et les ont interrogés pour déterminer les situations de vulnérabilité», a retenu le parquet.

Le ministère public a pointé ainsi la décision du gouvernement d’utiliser pour l’accord entre l’Espagne et le Maroc pour éloigner les mineurs, ce que des ONG espagnoles comme l’association L’Escola AC ont dénoncé, en saisissant la justice. Mateos et Deu sont convoquées de nouveau devant le juge d’instruction le 7 septembre. Dans le cadre de la même affaire, le Réseau espagnol d’immigration et d’aide aux réfugiés a annoncé avoir déposé une demande pour convoquer le ministre espagnol de l’Intérieur comme témoin.