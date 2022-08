Les FAR commandent aux Etats-Unis 1,5 MMDH de systèmes de communication militaires

Les Forces armées royales modernisent les unités de communications entre ses différents corps. Pour ce faire, les FAR ont sollicité des Etats-Unis l’acquisition de 6 systèmes multifonctionnels de distribution d'informations tactiques interarmées (MIDS-JTRS), indique la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) dans un communiqué. Le coût total de la commande est de 141,1 millions de dollars.

La commande inclut d’autres moyens techniques facilitant et sécurisant la communication. Le contrat met l’accent aussi sur la formation du personnel.

Le projet de la commande «soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», explique la note de la DSCA.

«La vente proposée améliorera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures en fournissant des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Cette capacité est un moyen de dissuasion contre les menaces régionales à même de renforcer son autodéfense. Le Maroc a fait preuve d’un engagement à moderniser son armée et n’aura aucune difficulté à intégrer ces articles dans ses forces armées.»

Le communiqué souligne que «la vente proposée de cet équipement ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région.»

Cette commande des FAR est la première officiellement annoncée sous l’administration Biden. Le dernier projet de vente, portant sur l’acquisition de quatre gros drones aériens sophistiqués de type SeaGuardian MQ-9B et d’autres armes pour une valeur d’un milliard de dollars, remonte, en effet, à décembre 2020. Un projet qui attend toujours le feu vert du Parlement des Etats-Unis. En attendant, le Maroc s'est tourné vers la Turquie et Israël pour acquérir des drones et des systèmes de missiles de défense anti-aérienne.

En novembre, les Etats-Unis ont rendez-vous avec des élections législatives pour le renouvellement de la totalité de la Chambre des représentants (435 sièges) et le tiers des 100 sièges au Sénat.

Cette annonce par la DSCA intervient après les entretiens entre le nouveau commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique (SETAF-Africa), Todd R. Wasmund, et l’inspecteur général des FAR, El Farouk Belkheir, tenus le 22 août à Rabat.