Dakhla : Le tournoi officiel des chefs Afrique prévu les 9 et 10 septembre

La ville de Dakhla accueillera les 9 et 10 septembre le tournoi officiel des chefs Afrique, un événement culinaire organisé par Rahal Event, dans le cadre du Bocuse d'Or Afrique et la coupe d'Afrique de la pâtisserie.

Cette manifestation culinaire réunira plus de 200 chefs de renom dans la cuisine et la pâtisserie. L'occasion sera de découvrir la région Dakhla-Oued Eddahab, sous une optique de saveurs et de savoir-faire culinaire, indique un communiqué du groupe Rahal Event.

Ce concours prend de plus en plus d’ampleur au milieu des chefs pâtissiers africains. Il permettra également de promouvoir la perle du Sud du Maroc et ses produits et de consolider la position du royaume, en tant qu’une destination connue par l'hospitalité de ses habitants et une référence gastronomique de haut niveau dans le continent.

Cette manifestation culinaire regroupera huit équipes de chefs africains, issus du Maroc, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, de Tunisie, d’Egypte, du Ghana, du Sénégal et des Iles Maurice, précise le communiqué.

Les équipes participantes concourront pour une place dans le podium, afin de participer au Bocuse d’Or Monde et à la coupe du monde de la pâtisserie, qui se déroulera à Lyon en janvier prochain, dans le cadre du Salon international de la restauration (Sirha), ajoute la même source.

Au-delà de la promotion de la gastronomie marocaine et africaine, le tournoi officiel des chefs Afrique est aussi une rencontre continentale qui a permis au Maroc de se distinguer à l’échelle internationale et de se positionner au premier rang parmi les plus grands professionnels du domaine.