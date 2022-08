Visas pour la France : La réaction du gouvernement marocain

L’octroi de visas vers la France, qui a drastiquement baissé pour les demandeurs marocains, s’est invité au point de presse du porte-parole du gouvernement Akannouch, ce jeudi 25 août.

«Le gouvernement a écouté les préoccupations des citoyens à cet égard, et ce dossier est sur son agenda», a répondu de manière brève Mustapha Baïtas à une question sur ce sujet.

Cette affaire de visas est le feuilleton de l’été au Maroc. La Fédération marocaine des droits du consommateur a sollicité, le 17 août dans un courrier adressé à l’ambassadrice de France au Maroc, la restitution des frais des visas non délivrés.

Pour rappel la France avait décidé, en septembre 2021, de réduire le nombre de visas accordés aux Marocains et Algériens de 50% et 30% pour les Tunisiens. Une mesure prise en riposte au «refus du Maroc, l'Algérie et la Tunisie de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France», avait expliqué alors le porte-parole de l’exécutif français.

Le Maroc tout en annonçant avoir «pris acte de la décision» des autorités françaises, l’avait considérée comme «injustifiée».