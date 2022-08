Sahara : Pour Bourita, les propos de Borrell «ne reflètent pas la position de l’Espagne et de l’UE»

Nasser Bourita et Josep Borrell, en janvier 2020 à Bruxelles. / DR

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a déploré, ce jeudi à Rabat, les déclarations du haut représentant de l’Union européenne (UE) pour la politique étrangère, Josep Borrell. «Nous déplorons ces déclarations parce qu’elles ne reflètent pas la position de l’Espagne et de l’Union européenne», a confié le ministre, cité par l’agence EFE.

Lors de la conférence de presse animée avec son homologue allemande, le chef de la diplomatie marocaine a confié avoir eu «une discussion directe» avec Borrell, précisant que le haut représentant a ensuite rectifié ses propos «dans une interview avec EFE et une déclaration aujourd’hui de la diplomatie à Bruxelles». Une nouvelle déclaration affirmant que l’UE «soutient les efforts des Nations unies» et apprécie les «efforts sérieux et crédibles» du Maroc, poursuit le ministre. «Espérons qu’il s’agit d’un lapsus de Borrell», a ajouté Bourita, en saluant le soutien de l’Allemagne au plan marocain d’autonomie comme solution au conflit du Sahara occidental.

Mercredi, dans son entretien avec EFE, Borrell a plaidé pour que la solution au problème du Sahara «passe par une solution convenue entre les parties» et «dans le cadre des résolutions des Nations unies». «Nous n’exprimons pas de préférence sur la manière de procéder. C’est aux parties qu’il appartient de le faire. Cela revient en particulier à l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, que nous soutenons dans son travail, Monsieur De Mistura», a ajouté le haut représentant.

Mardi, Borrell avait affirmé pourtant que la solution du conflit passe par la «consultation du peuple sahraoui», dans une déclaration à la chaine de télévision publique espagnole, qui ont fait réagir l’Algérie.