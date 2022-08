Propos de Borrell : L'UE pour «une solution politique» au Sahara

Après l’opération de «damage control» menée, hier, par Josep Borrell sur la solution préconisée par l’Union européenne à la question du Sahara, c’est au tour de sa porte-parole, Nabila Massrali, de voler à son secours.

«La position de l’UE est claire et consiste à soutenir fermement les efforts du secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara, sur la base d’un compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021», a-t-elle affirmé dans des déclarations à la MAP.

«L'UE reste donc fermement engagée à soutenir le travail du représentant personnel du secrétaire général de l’UN, Staffan de Mistura, et encourage toutes les parties à s'engager à ses côtés pour la reprise du processus politique. L’importance de préserver la stabilité de la région par plus de dialogue et par une approche constructive.» Nabila Massrali

Mardi, Josep Borrell a plaidé pour une solution au conflit du Sahara qui passe par l’«organisation d’une consultation pour que ce soit le peuple sahraoui qui décide de son avenir», provoquant l'incompréhension au Maroc.