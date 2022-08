L’Allemagne souligne le rôle important du Maroc dans la paix et la stabilité régionales

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue allemande, Annalena Baerbock

L’Allemagne a souligné l’importance du Maroc en tant que pôle de paix et de stabilité régionales, tout en saluant les efforts régionaux et internationaux du pays dans la lutte contre le terrorisme. Dans une déclaration conjointe adoptée à l’issue des entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, les deux parties ont réaffirmé leur soutien à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région euro-méditerranéenne.

Elles ont aussi souligné leur engagement particulier dans la lutte contre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée, point essentiel pour la sécurité régionale. Dans ce sens, l’Allemagne et le Maroc se sont accordés pour travailler ensemble au sein des foras méditerranéennes, afin de favoriser le développement durable et la paix, notamment à travers l’Union pour la Méditerranée et la Fondation Anna Lindh.

Par ailleurs, l’Allemagne a salué la contribution du Maroc aux efforts régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment à travers sa coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme ainsi que sa coprésidence de la Task Force Afrique de la Coalition mondiale anti-Daesh. De même, le Maroc s’est félicité de la participation active de l’Allemagne aux travaux du GCTF (Forum mondial de lutte contre le terrorisme) à travers sa coprésidence du Groupe de travail sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daesh, tenue à Marrakech le 11 mai 2022, qui a consacré un segment important à l’examen de la situation en Afrique.

A cet égard, précise la Déclaration conjointe, les deux ministres ont réitéré leur volonté de poursuivre leur coopération dans ces différentes enceintes.