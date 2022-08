Paléontologie : Thalassotitan atrox, un méga prédateur marin découvert au Maroc

Les mosasaures, formant la super-famille éteinte de reptiles marins, viennent d’accueillir un nouveau membre. Dans une nouvelle étude scientifique, publiée hier, une équipe de chercheurs de la Grande Bretagne, du Maroc, de la France et de l’Espagne annonce ainsi la découverte d’une nouvelle espace de cette famille.

Baptisé Thalassotitan atrox, il s’agit d’un géant reptile marin, découvert grâce à des fossiles des dernières couches phosphatées maastrichtiennes du Maroc, qui ont été découverts dans le bassin d'Oulad Abdoun, situé dans la province de Khouribga, à une heure de Casablanca, détaille l’étude. Cette découverte permet de montrer comment les mosasaures «ont évolué pour devenir des prédateurs au sommet du dernier Crétacé», affirment les chercheurs.

Un mosasaure pas comme les autres

Ceux-ci décrivent un Thalassotitan atrox qui «se caractérise par une grande taille, un crâne large, des mâchoires massives et une kinésis crânienne réduite, ce qui suggère qu'il était un carnivore très adapté». «Ces dents ressemblent à celles des épaulards dans leur forme conique robuste et présentent une usure et des dommages importants», explique-t-on. Des données qui permettent d’affirmer que ce reptile était à la tête de la chaîne alimentaire autrefois au sein des océans, une position «occupée aujourd'hui par les orques et les requins blancs». «Les mosasaures ont continué à se diversifier et à occuper de nouvelles niches jusqu'à leur extinction à la fin du Crétacé», ajoute l’abstrait de l’étude.

Sur son blog, Nicholas R. Longrich, professeur du Département de biologie et de biochimie à l’Université de Bath (Royaume-Uni) et auteur correspondant de l’étude, affirme que «les mosasaures ont laissé derrière eux leurs parents terrestres, quittant la terre pour s'adapter parfaitement à un mode de vie aquatique et étaient l'un des rares groupes de tétrapodes à se spécialiser entièrement dans un mode de vie marin, passant toute leur vie en mer». Rappelant que le niveau de la mer était beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui à la fin du Crétacé et que le Maroc a été inondé par l'Atlantique, avec des eaux chaudes et peu profondes s'étendant jusqu'aux montagnes de l'Atlas, il assure que «la faune de mosasaures du Maroc est la plus diversifiée au monde».

«Thalassotitan atrox est encore un autre nouveau mosasaure du Maroc. Il ressemble beaucoup au Prognathodon saturator des Pays-Bas, mais avec une forme frontale distincte et des dents légèrement plus robustes. Le crâne de ces choses est hautement spécialisé par rapport aux autres mosasaures.» Nicholas R. Longrich

Le chercheur a aussi rappelé que les plus grands mosasaures mesuraient environ 12 mètres de long et étaient les plus grands lézards à avoir jamais évolué, et plus grands que de nombreux dinosaures.

Le prédateur des prédateurs

Dans un communiqué de presse, le Muséum national d’Histoire naturelle a expliqué qu’il s’agit d’un mosasaure au museau court et large avec des dents massives et coniques, comme celles des orques modernes. «Imposant, ce méga-prédateur avait un énorme crâne de 1,4 mètre et un corps mesurant près de 12 mètres de long», détaille-t-il.

De plus, «les mâchoires et les dents de ce grand lézard marin lui servaient à saisir et déchiqueter de grandes proies. D’après la forme et l’état des dents cassées et usées de Thalassotitan atrox, son régime alimentaire devait être constitué de grands poissons et d’autres vertébrés, dont les carcasses endommageaient grandement ses dents», poursuit la même source.

«Cela peut sembler spéculatif, mais nous avons de bonnes preuves que Thalassotitan faisait quelque chose de très différent de la plupart des autres mosasaures en termes d'alimentation, comme l'usure des dents», complète Nicholas R. Longrich. «Presque tous les spécimens de Thalassotitan présentent une usure dentaire importante. Les apex sont émoussés, usés, ébréchés, cassés, meulés. Cet animal avait une hygiène dentaire déplorable», ironise-t-il.

L'autre preuve dont disposent les chercheurs consiste en des proies potentielles. Entre autres, il cite des fossiles trouvés à proximité de «la tête d'un grand élasmosaure - le crâne mesure environ 50 cm de long». «Les mâchoires sont conservées avec quelques vertèbres cervicales et les dents ont l'émail partiellement ou entièrement arraché. La tête de ce plésiosaure a été mordue, avalée, digérée puis recrachée», ajoute-t-il.

«Les fossiles de phosphate du Maroc offrent une fenêtre sans précédent sur la paléobiodiversité à la fin du Crétacé. Ils nous racontent à quel point la vie était riche et diversifiée juste avant la fin de l'ère des dinosaures, où les animaux ont dû se spécialiser pour avoir une place dans leurs écosystèmes», déclare pour sa part le professeur Nour-Eddine Jalil, co-auteur de l'étude, ajoutant que Thalassotitan «complète le tableau en endossant le rôle du mégaprédateur au sommet de la chaîne alimentaire».