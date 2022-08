Hassan Iquioussen : Un verdict du Conseil d’État français attendu d'ici vendredi

Le Conseil d’État français devrait se prononcer sur l’expulsion de l’imam marocain Hassan Iquioussen d’ici vendredi. Une décision qui intervient après l’examen d’une requête du ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, rapporte l’AFP.

Le juge des référés du Conseil d'État examinera ainsi cette requête qui entend faire annuler une ordonnance du tribunal administratif de Paris suspendant la demande du ministère d'expulsion du prédicateur. Le Conseil d'État s’est réuni jeudi et sa décision est attendue dans les 48 heures.

Le ministre de l'Intérieur avait annoncé le 28 juillet l'expulsion d'un prédicateur du Nord, Hassan Iquioussen, l’accusant d’appeler à la haine et à la violence contre la communauté juive notamment. Dans un arrêté ministériel, le ministère de l'Intérieur justifiait cette expulsion par le fait que l'imam, né en France il y a 58 ans, mais de nationalité marocaine, diffusait «auprès d'un large public depuis le début des années 2000 […] un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République».

Me Lucie Simon, avocate de l’imam marocain, avait déposé devant le tribunal administratif (TA) de Paris un recours contre l'arrêté d'expulsion. Le lendemain, le tribunal a décidé de suspendre l'expulsion de l’imam vers le Maroc, en estimant que cette mesure porterait une «atteinte disproportionnée» à sa vie privée et familiale.