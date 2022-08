Coupe Arabe U17 : Le Maroc s'incline devant l'Irak (1-2)

La sélection nationale des moins de 17 ans a raté son entrée en lice à la Coupe arabe des nations de la catégorie (23 août-8 septembre) en s'inclinant devant son homologue irakienne (1-2) en match comptant pour la première journée du premier tour (Groupe D), disputé mercredi à Sig relevant de la wilaya de Mascara, située à 52 km d'Oran à l'ouest de l'Algérie. Hassan Ali a ouvert la marque de la tête pour l'Irak à la 43e, avant que Mohamed Kebdani n'égalise pour le Maroc de la tête sur un corner dans le temps additionnel (45+1).

Mais, alors que les deux équipes s'apprêtaient à se quitter sur un score de parité, Jaafar Karrar parvient à doubler la mise pour les Irakiens à la 45+3. Les lionceaux de l'Atlas obtenaient en deuxième période un penalty que Mohamed Zineddine Kebdani ratait à la 69e. Dans l'autre match du groupe, les îles Comores se sont imposées devant la Mauritanie (3-2).

A l'issue de cette première journée, la sélection marocaine occupe la 3e place du classement derrière les îles Comores et l'Irak ex aequo avec 3 points chacun. La Mauritanie 4e , ferme la marche.

Lors de la deuxième journée, les protégés de Said Chiba seront opposés à la Mauritanie samedi prochain à Mostaganem à partir de 20H. Deux autres rencontres sont programmées ce mercredi et qui concernent le groupe C et qui mettront aux prises l'Egypte et l'Arabie saoudite à Sig (20h00), et la Syrie et le Liban (20h00) à Mostaganem.

La veille, la sélection algérienne de football des moins de 17 ans a surclassé son homologue palestinienne sur le score de 5-0, en match comptant pour la première journée du groupe A, tandis que le Soudan a dominé les Emirats arabes unis 2-0.

Dans le groupe B, la Tunisie a concédé le nul vierge avec son homologue libyenne, alors que la sélection yéménite a largement disposé d'Oman (3-0).