Sahara : Le Polisario courtise la France

Une fois n’est pas coutume, le Polisario ne critique pas l’alignement de la France sur les positions du Maroc. Le mouvement séparatiste courtise Paris.

Dans un nouvel appel adressé au Conseil de sécurité l’invitant à «assumer sa responsabilité», le bureau permanent du secrétariat général du Front a mis en exergue «le rôle que certaines forces influentes au niveau du conseil, comme la France, doivent jouer, afin d'établir une paix juste et définitive, qui consacre la légitimité internationale, en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination.»

En revanche, le communiqué publié mercredi soir ne s’est pas montré indulgent avec l’Espagne, réitérant «la responsabilité historique, politique, juridique et morale de l'Etat espagnol envers la décolonisation et l'autodétermination au Sahara occidental.»

Pour mémoire, au lendemain du vote par Parlement européen de l’accord d’association entre le Maroc et les Vingt-sept, en janvier 2019, Brahim Ghali avait dénoncé «les démarches prises au sein de la Commission de l’Union européenne, menées par la France et l’Espagne, pour approuver un accord entre l’UE et le Maroc, incluant le Sahara occidental».

En 2021, le Polisario avait accusé «la France de l'échec du plan de paix de l'ONU» et «d’avoir empêcher l'élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'Homme» dans la province.

Dans son discours du 20 août, le roi Mohammed VI a cité les partenaires traditionnels et nouveaux du Maroc qui ont apporté leurs appuis au plan marocain d’autonomie au Sahara, mais sans mentionner la France.